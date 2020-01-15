شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يقصف تعزيزات للمليشيا في مريس والان نبدء بالتفاصيل

قصفت مدفعية الجيش اليمني تعزيزات لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهة مريس، غرب محافظة الضالع جنوب اليمن. وأكد مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية, مصرع خمسة من عناصر مليشيا الحوثي التابعة لإيران بينهم قيادي يدعى (نسيم بابكر) في اشتباكات اندلعت في المحور الغربي لجبهة مريس بالمحافظة. واندلعت المواجهات بمختلف الأسلحة بين الجيش اليمني ومليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة حجر والفاخر شمال غرب منطقة قعطبة, استمرت لساعات وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران.

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