الكباشي لـ"العين الإخبارية": الأوضاع بالخرطوم تحت السيطرة

قال عضو المجلس السيادي الانتقالي الفريق شمس الدين الكباشي، إن القوات المتمردة سيتم التعامل معها وفق القانون، مؤكدا أن الأوضاع في الخرطوم تحت السيطرة.

وأضاف الكباشي في تصريحات لـ"العين الإخبارية": أن أحداث الخرطوم ستنتهي خلال الساعات المقبلة حيث ستعود الأمور إلى طبيعتها.

وأوضح أن هنالك قصور من القيادة ويجب أن تسأل عنه لا سيما فيما يتعلق بتأخر دفع الاستحقاقات وتجريد تلك القوات من الأسلحة والزِّي العسكري.

وأشار إلى أن من يريد أن يصرف الاستحقاق عليه أن يكون خالي طرف من الأسلحة والزِّي العسكري وعليه أن يكون مرتدياً زي مدنياً خلال الاستلام.



ولفت الكباشي إلى الجهود التي تبذل من كل القوات لإنهاء الأزمة، مؤكدا أن الأوضاع حاليا تحت السيطرة في بعض المناطق وأن الساعات المقبلة ستشهد استقرارا وعودة الأوضاع إلى طبيعتها .

ونوه بأن هنالك بعض مقار هيئة العمليات تحت السيطرة وصباح الأربعاء سيكون الحسم نهائي .

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وفي وقت سابق، أكد النائب العام السوداني تاج السر على الحبر، أن ما قام به أفراد هيئة العمليات في الخرطوم "تمرد عقوبته الإعدام والسجن المؤبد وفق قانون الأمن الوطني".



وطالب النائب العام بالإسراع في رفع الحصانات عن المتورطين في هذه الجريمة لتقديمهم لمحاكمات عادلة.

وسيطر الجيش السوداني على مقري هيئة العمليات بكافوري وسوبا في الخرطوم عقب اقتحام مقار المتمردين بالعاصمة الخرطوم مستخدما أسلحة ثقيلة.

وكانت قوات الجيش تمركزت قرب المقر الرئيسي لهيئة العمليات شرقي الخرطوم، وأمهلت المجموعة المتمردة 4 ساعات لتسليم أسلحتها قبل اقتحام المقار.

ونشر الجيش السوداني، في مناطق بالعاصمة الخرطوم، دبابات ومدرعات، معززا انتشاره في إطار تحركاته للتصدي لتمرد عناصر من جهاز المخابرات العامة.

وفرضت قوات الجيش والدعم السريع طوقا أمنيا حول مجموعة متمردة من عمليات جهاز المخابرات تحصنت في المبنى.

وكانت الحكومة السودانية أعلنت أن بعض مناطق كافوري والرياض بالعاصمة الخرطوم شهدت تمردا لقوات تابعة لجهاز المخابرات العامة، حيث خرجت بعض القوات وأقامت بعض المتاريس وأطلقت الرصاص في الهواء.

وأضافت أن جهاز المخابرات أصدر قرارا بتسريح هيئة العمليات وفقا لقانون تحويل جهاز الأمن إلى المخابرات العامة لجمع المعلومات، لافتة إلى أن بعض الوحدات رفضت المقابل المادي الذي قررته مقابل التسريح، وعدّته أقل ما يجب أن يتقاضوه.