رئيس النواب الليبي: انهيار وقف إطلاق النار والقتال مستمر

قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار ‎عقيلة صالح إن مشروع اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس قد انهار والقتال بمنطقة العمليات الغربية مستمر.



وتابع صالح، في تصريحات صحفية، أن القيادة العامة للجيش الليبي ومجلس النواب قد رفضا التوقيع على اتفاق ‎موسكو بسبب مشاركة ‎تركيا‏ التي تدعم الإرهابيين في الأراضي الليبية‏.

وأشار إلى أن حكومة ‎فايز السراج في طرابلس قد جلبت الاستعمار للشعب الليبي‏.

وكشف صالح أن الأمم المتحدة من البعثة الأممية ستشكل لجنة من 40 شخصية لإعادة هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.



ونوه بأن اللجنة الأممية ستتولى تشكيل حكومة جديدة وطرحها على البرلمان‏.

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وتدعم تركيا قوات السراج التي تضم مليشيات إرهابية ومرتزقة، وأفسدت أنقرة المفاوضات التي جمعت القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق "غير الشرعية" في موسكو، حيث تمسكت تركيا والوفاق بوجود المليشيات المسلحة في طرابلس،





وأكد الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، أن تركيا عدو مساند للمليشيات، وأنه لا شرعية لحكومة فايز السراج التي تؤوي الإرهاب.

وقال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي، إن "وجود المليشيات أمر مرفوض من جميع الليبيين، وتفكيكها هو أساس العمل العسكري"، موضحا أن المليشيات هي العائق أمام بناء الدولة وأي اتفاق لا يشمل تفكيكها لن ينجح.



وأعلن الجيش الوطني الليبي وقف إطلاق النار ابتداء من منتصف ليل السبت، وذلك لإفساح المجال أمام الجهود السلمية لمعالجة جميع الخلافات عبر حوار ليبي - ليبي.



وأكد الجيش الوطني الليبي التزامه بقرار وقف إطلاق النار، في حين خرقت قوات السراج الهدنة المقررة في محاور طرابلس بكل أنواع الأسلحة بما فيه المدفعية.



وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن أن إجمالي أعداد المرتزقة السوريين، الذين وصلوا إلى ليبيا عبر تركيا بلغ 1000 مسلح، كاشفا خروج دفعة جديدة من المرتزقة تقدر بنحو 100 إرهابي

