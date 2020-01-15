مصابون في حريق بمدرسة أمريكية نتج عن تسرب وقود من طائرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

الخليج 365

قال رجال الإطفاء في مقاطعة لوس آنجلوس الأمريكية في بيان إنهم استجابوا لحادث سقوط وقود طائرات على مدرستين ابتدائيتين.

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وقال عمال الطوارئ في الولايات المتحدة إنهم يعالجون 23 مصاباً، بما في ذلك 17 طفلاً بعد حادثة الطائرة التي تسرب وقودها في ملعب المدرسة الذي أدى لاشتعال النيران.

وقال البيان اليوم الثلاثاء "70 من رجال الإطفاء والمسعفين في الموقع وملتزمون بتوفير الرعاية للمصابين."

ويعمل رجال الإطفاء لتأكيد سقوط المواد بواسطة الطائرات، على الرغم من أن التقارير الأولية ذكرت فقط وجود رائحة وقود الطائرات في المنطقة.