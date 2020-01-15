ظريف: تفعيل أوروبا لآلية فض النزاع النووي خطأ استراتيجي

اعتبر وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ أن "تفعيل الدول الأوروبية الثلاث، ​ألمانيا​ و​بريطانيا​ و​فرنسا​، آلية فض النزاع النووي، لا أساس له قانونيا، وخطأ استراتيجي سياسي".

وخلال لقائه وزير ​الدولة​ للشؤون الخارجية الألماني نيلس آنن، في ​نيودلهي​، انتقد ظريف "عدم تنفيذ الأوروبيين التزاماتهم في إطار ​الاتفاق النووي​، معتبرا تفعيلهم آلية فض النزاع النووي بأنه لا أساس له قانونا، وخطأ استراتيجي، سياسيا".

من جانبه، اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني، نيلس آنن، العلاقات مع إيران بأنها مهمة لبلاده، مشيراً الى أن "موقفنا هو الدفاع عن الاتفاق النووي ودعمه".

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