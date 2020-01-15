خارجية أميركا: قد نفرض عقوبات على العراق بحال شراء أنظمة إس-400 الروسية

أعلنت وزارة ​الخارجية الأميركية​ أنها "قد تفرض ​عقوبات​ على ​العراق​ في حال قرر شراء أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي".

واوضح نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون ​الشرق الأوسط​، جوي هود أنه "فيما يخص إس-400، فإن شراءها قد يؤدي إلى فرض عقوبات. وبالتالي ننصح شركاءنا بالامتناع عن مثل هذه المشتريات".

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