ضاهر: لو تمت حماية ودائع الناس لما وصلت الأمور إلى ما وصلت اليه

رأى النائب ​ميشال ضاهر​ أن "ما يحصل الان من تعد على الأملاك الخاصة في ​بيروت​ لا يخدم ​الثورة​ بل يشوه صورتها أمام الرأي العام المحلي والدولي . أطالب ​القوى الأمنية​ بحماية الممتلكات الخاصة والعامة.علمًا انه لو تمت حماية ودائع الناس لما وصلت الأمور إلى ما وصلت اليه".

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