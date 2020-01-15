OMT: تسليم قيمة الحوالة الواردة من الخارج نقداً وبالدولار

أعلنت شركة OMT في بيان انه سيتمّ تسليم الحوالات الماليّة الواردة من الخارج ب​الدولار​ الأميركي، وذلك ابتداءً من 15 كانون الثاني 2020، موضحة ان "تسليم قيمة الحوالة الواردة من الخارج نقداً وبالدولار الأميركي حصراً، وعدم إجراء أي عملية صرافة، وفي حال عدم توفّر الدولار لدى الوكيل عند تسليم الحوالة، يمكنكم الاتصال بالـCall Center كي يتمّ توجيهكم إلى أقرب مركز وكيل بإمكانه الدفع بالدولار الأميركي".

ولفتت إلى انه "ضمن آلية العمل ​الجديدة​، ستستحصل شركة OMT بدورها على المبالغ النقدية اللازمة بالدولار الأميركي عبر شحنها من الخارج من أجل تأمين السيولة اللازمة لدفع الحوالات للزبائن، كما ستخضع هذه الحوالات إلى رسم بنسبة إثنين بالمئة بدل شحن، تأمين، نقل، توزيع، حراسة وإدارة هذه السيولة النقدية بالدولار الأميركي". وأضافت " في حال كانت الحوالة واردة من الخارج ب​الليرة اللبنانية​، الرجاء الاتصال بالـCall Center كي يتمّ توجيهكم إلى أحد فروع OMT الرئيسية لاستلام الحوالة بالدولار الأميركي".