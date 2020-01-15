عاد الهدوء نسبيا إلى شارع الحمرا بعد مواجهات بين القوى الأمنية ومثيري أفعال الشغب.
يذكر ان اشتباكات اندلعت بين عدد من المتظاهرين والقوى الأمنية في محيط مصرف لبنان امتدت إلى شارع الحمرا، حيث عمد مثيري الشغب إلى القاء الحجارة على القوى الامنية التي ردت باطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، وانتهت باعتقال عدد منهم.
هذا وانتشرت القوة الضاربة في شعبة المعلومات في المنطقة للمشاركة في عمليات ضبط الأمن.
وكان الامين العام لـ"الصليب الأحمر" جورج كتانة، قد أعلن في حديث تلفزيوني، انه "تم نقل نحو 20 مصاب من امام مصرف لبنان الى المستشفيات المجاورة"، مشيراً الى ان "الحالات التي نقلت الى المستشفيات كانت قد أصيبت بضيق النفس والاختناق فضلاً عن الاصابة بالحجارة".
كانت هذه تفاصيل خبر عودة الهدوء إلى شارع الحمرا بعد مواجهات بين القوى الأمنية ومثيري الشغب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.