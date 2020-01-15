شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تناشد وسائل الإعلام بمراعاة الخصوصية فى حادث وفاة نجل مايا مرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت الهيئة الوطنية للصحافة وسائل الإعلام أن تقدر أحزان أسرة الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة فى وفاة نجلها وتحترم خصوصيتها ، وأن تلتزم بنشر خبر الوفاة والنعى ، دون الإفراط فى نشر موضوعات وصور تتسبب فى مزيد من الألم ، وتدعو للفقيد بواسع رحمته وللاسرة بالصبر .

ونعت الهيئة الوطنية للصحافة نجل الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأةً الذى وافته المنية مساء أمس الأثنين، داعيه الله أن يلهمها وأسرتها الصبر والسلوان، وتدرك حجم الحزن الكبير لحدث هو الأكثر قسوة على قلب أي أم، و لسيدة فاضلة عرفت بالتفانى فى خدمة قضايا المرأة ، وشاء الله العلى القدير ان يسترد وديعته ، وتدرك الموقف الصعب الذى تمر به الأسرة الكريمة بفقدان شاب فى مقتبل العمر.

وأضافت الهيئة فى بيان لها :" ولا نملك ازاء مشيئته سبحانه وتعالى الا أن نقول إنا لله وانا إليه راجعون "، "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون " .

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كان قد نشر بيان على الصفحة الرسمية للمجلس القومى للمرأة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره استرد الله وديعته وإنا لله وإنا إليه راجعون.... توفى إلى رحمة الله تعالى أمين تامر، نجل الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والذى وافته المنيه مساء أمس وستقام صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.

وأضاف: "وتتقدم جميع عضوات وأعضاء المجلس وأمانته العامة ولجانة وفروعه بالمحافظات بخالص التعازى والمواساة للدكتورة مايا مرسى".