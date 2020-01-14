قص فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، شريط تعاقداته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بضمه اللاعب محمد المكعازي.
ووقع المكعازي في كشوفات الفريق الأخضر عقدا يمتد لموسمين ونصف الموسم، قادما من فريق المغرب الرياضي التطواني، علما أن عقده مع هذا الأخير كان سينتهي بنهاية الموسم الكروي الجاري.
ويعد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، ويشغل مركز وسط الميدان، أولى انتدابات المكتب المسير للفريق البيضاوي خلال “المركاتو” الشتوي الجاري.
وبصم المكعازي على أداء جيد مع “الحمامة البيضاء”، مما جعل مجموعة من الأندية تدخل في صراع من أجل انتدابه، قبل أن ينجح الرجاء في التوقيع مع اللاعب.
يذكر أن فريق الرجاء يحتل المركز السادس في جدول ترتيب البطولة الاحترافية برصيد 17 نقطة، علما أن الفريق الأخضر يمتلك 3 مباريات ناقصة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرجاء يفتتح انتداباته الشتوية بالتعاقد مع المكعازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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