كأس محمد السادس.. أولمبيك آسفي يخوض مِرانه الأخير استعدادا للاتحاد السعودي_صور

خاض لاعبو فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، آخر حصة تدريبية قبل اللقاء المرتقب للفريق العبدي، غدا الأربعاء، ضد مضيفه اتحاد جدة السعودي، برسم ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وركز محمد الكيسر مدرب “القرش المسفيوي” في مران فريقه الأخير، على وضع آخر اللمسات على التشكيلة التي سيعتمد عليها في مواجهة الغد.

ويتطلع ممثل كرة القدم الوطنية في المسابقة العربية، إلى العودة بنتيجة إيجابية من الديار السعودية تمكنه من مناقشة مباراة الإياب بأريحية نسيبة، من أجل مواصلة مغامرته في البطولة.

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وتمثل مباراة الاتحاد، أول خروج للأولمبيك في ذهاب البطولة، بعدما خاض الفريق لقاء الدور 32 ضد الرفاع البحريني، ومواجهة ثمن النهائي ضد الترجي التونسي بملعب المسيرة بآسفي، قبل أن يعود بالتأهل من خارج قواعده في المواجهتين معا.

يذكر أن ملعب “الجوهرة المشعة” بجدة، سيكون مسرحا لمباراة الغد، على يستقبل أولمبيك آسفي بملعب المسيرة مواجهة الإياب في 9 فبراير القادم.