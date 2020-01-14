أطراف ليبية: حفتر يواصل خرق إطلاق النار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس مجلس برلمان طبرق شرقي ليبيا، عقيلة صالح، انهيار وقف إطلاق النار في طرابلس واستمرار القتال، وقال صالح في تصريحات صحافية، اليوم الثلاثاء، إن "الموافقة على وقف إطلاق النار جاءت احترامًا لطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف صالح أن "التدخل التركي في ليبيا سبب تأخير حسم معركة استعادة العاصمة طرابلس".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، خرق مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر لوقف إطلاق النار لليوم الثالث على التوالي.

وقال المتحدث باسم القوات الحكومية الليبية محمد قنونو، في الإيجاز الصحافي اليومي بالمركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" العسكرية، إن "عصابات حفتر أطلقت بعض القذائف عشوائيًا خلف خطوطنا باتجاه الأحياء السكنية في محوري الرملة وصلاح الدين، جنوبي طرابلس"، وأشار إلى أن قوات حكومة الوفاق ردت على مصادر النيران.

وفي كلمته، اليوم الثلاثاء، أمام كتلة حزبه النيابية في البرلمان، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ "حفتر وافق في بادئ الأمر على اتفاق الهدنة في ليبيا، ثمّ فرّ هاربا من موسكو دون أن يوقّع"، وأكّد أردوغان أنّه "لو لم تتدخل تركيا لكان الانقلابي حفتر سيستولي على كامل البلاد".

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وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت الخارجية الروسية، أن حفتر، غادر موسكو، دون توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، إلى عقد قمة موسعة بشأن ليبيا في العاصمة الألمانية برلين، يوم الأحد المقبل.

وذكر بيان صادر عن مكتب ميركل، أنّ "المستشارة الألمانية قررت استضافة اللقاء المعني بمناقشة جهود الوساطة من أجل إحلال السلام في ليبيا، بعد التشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيريش".

ودعت برلين، فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، وخليفة حفتر، لاجتماع الأحد المقبل، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيييتد برس.