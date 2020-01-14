القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب رجل ستينيّ في قرية اعبلين، إثر تعرضه لإطلاق نار، قرب دوار الفانوس في وسط القرية، واعتبرت الإصابة متوسطة وفقًا لما وُصفت حالته، وتم نقل المُصاب إلى مستشفى رمبام في مدينة حيفا.
وقالت الشّرطة، إنها حضرت المكان وباشرت التحقيق. ويُذكر أن ظاهرة العنف والجريمة المنظّمة تفشّت في البلدان العربيّة، بحيث شهد المجتمع العربي في السنة الأخيرة تفشي هذه الظواهر، وانتهى عام 2019، بحصيلة 93 ضحيّة نتيجة أعمال العنف والجريمة.
كانت هذه تفاصيل خبر اعبلين: إصابة رجل ستينيّ بعيارات ناريّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.