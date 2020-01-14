اعبلين: إصابة رجل ستينيّ بعيارات ناريّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب رجل ستينيّ في قرية اعبلين، إثر تعرضه لإطلاق نار، قرب دوار الفانوس في وسط القرية، واعتبرت الإصابة متوسطة وفقًا لما وُصفت حالته، وتم نقل المُصاب إلى مستشفى رمبام في مدينة حيفا.

وقالت الشّرطة، إنها حضرت المكان وباشرت التحقيق. ويُذكر أن ظاهرة العنف والجريمة المنظّمة تفشّت في البلدان العربيّة، بحيث شهد المجتمع العربي في السنة الأخيرة تفشي هذه الظواهر، وانتهى عام 2019، بحصيلة 93 ضحيّة نتيجة أعمال العنف والجريمة.