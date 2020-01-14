سورية: هجوم على مطار T4 في ريف حمص

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت طائرات حربية، مساء اليوم، الثلاثاء، هجومًا على مطار الـ"تي فور" في ريف حمص الشرقي، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا"، وأشارت إلى أن "الدفاعات الجوية تتصدى للعدوان". تفاصيل أوفى فور ورودها...

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