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شكرا لقرائتكم خبر عن مصابون في حريق بمدرسة أمريكية نتج عن تسرب وقود من طائرة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 14 يناير 2020
صورة ارشيفية
قال رجال الإطفاء في مقاطعة لوس آنجلوس الأمريكية في بيان إنهم استجابوا لحادث سقوط وقود طائرات على مدرستين ابتدائيتين.
وقال عمال الطوارئ في الولايات المتحدة إنهم يعالجون 23 مصاباً، بما في ذلك 17 طفلاً بعد حادثة الطائرة التي تسرب وقودها في ملعب المدرسة الذي أدى لاشتعال النيران.
وقال البيان اليوم الثلاثاء "70 من رجال الإطفاء والمسعفين في الموقع وملتزمون بتوفير الرعاية للمصابين."
ويعمل رجال الإطفاء لتأكيد سقوط المواد بواسطة الطائرات، على الرغم من أن التقارير الأولية ذكرت فقط وجود رائحة وقود الطائرات في المنطقة.
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