شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الليبي يشتكي بعثة الأمم المتحدة والان مع التفاصيل

عبدالله بليحق

وأضاف "بليحق" خلال الجلسة التي عقدت بمدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور "أحميد حومه"، أنه تم الإتفاق على توجيه خطاب رسمي للأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي لدى ليبيا بأن أي تواصل لا يكون بشكل فردي وإنما من خلال رئاسة مجلس النواب الليبي بصفته الجسم الشرعي المنتخب من الشعب الليبي والممثل لإرادة الليبيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب الليبي يشتكي بعثة الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.