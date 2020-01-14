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واشنطن ترحب باستخدام الأوروبيين آلية فض النزاع بالاتفاق النووي الإيراني

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الثلاثاء 14 يناير 2020

برايان هوك

قال برايان هوك ممثل الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران، اليوم الثلاثاء ،إن بلاده تدعم الخطوة الأوروبية بتفعيل آلية فض النزاع الواردة في الاتفاق النووي المبرم مع إيران، لكنه أضاف أن واشنطن تتطلع إلى انضمام الأوروبيين لجهودها لعزل طهران دبلوماسيا.

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ومضى هوك خلال مقابلة إلى القول: ”ندعم بدء الأوروبيين استخدام آلية فض النزاع، ما طلبه الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) هو أن ينسحبوا من الاتفاق وينضموا إلى جهودنا الدبلوماسية الرامية لإبرام اتفاق جديد“.

وأضاف: ”نأمل أن يواصل الأوروبيون محاسبة إيران، نريد منهم أن ينضموا إلى جهودنا الدبلوماسية لعزل إيران دبلوماسيا والضغط عليها اقتصاديا، وهما شرطا التوصل إلى اتفاق جديد وأفضل“.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، قيامها رسميا بتفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها بالاتفاق، وذلك في أقوى خطوة يتخذها الأوروبيون إلى الآن لتنفيذ الاتفاق الذي يلزم إيران بفرض قيود على برنامجها النووي.

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