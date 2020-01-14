شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 يناير 2020 اتفاق الرياض Advertisements أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الثلاثاء، عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي.

وبحسب موقع قناة "العربية"، قال التحالف إنه تم الإشراف على إطلاق 38 محتجزا من الطرفين عقب أحداث عدن. وأضاف أن "إطلاق المحتجزين يؤكد حرص الأطراف على تنفيذ اتفاق الرياض".

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