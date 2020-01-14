شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. قائدا العمليات المشتركة والمنطقة العسكرية الثالثة يتفقدان قوات الجيش في "صلب" والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 يناير 2020 تفقد قائد العمليات المشتركة اللواء صغير بن عزيز وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي قوات الجيش الوطني في جبهة صلب.

Advertisements ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، قد أشاد القائدان بمستوى الاداء البطولي لأفراد الجيش في الجبهة والاستعداد القتالي والجاهزية العالية. وفي حديثهما لأفراد الجيش أكدا ان الانقلاب الحوثي الى زوال، وكل المليشيات الخارجة عن القانون.

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