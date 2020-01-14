شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استهداف معسكر التاجي شمال بغداد بصواريخ والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:29 مساءً, 14 يناير 2020 م المناطق - واس أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية عن استهداف معسكر التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد الليلة بصواريخ من نوع الكاتيوشا.

وأفادت في بيان صحفي مقتضب بأن الحادثة لم تسفرعن أية خسائر بشرية.

يذكر أن معسكرالتاجي يضم قوات عراقية وقوات تابعة للتحالف الدولي.

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