شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 10 في انفجار ببيشاور الباكستانية والان نبدء بالتفاصيل

أصيب عشرة أشخاص على الأقل إثر انفجار في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غربي باكستان.

وأوضح رئيس قسم العمليات في شرطة بيشاور ظهور بابر أن الانفجار وقع اليوم بالقرب من نقطة تفتيش للشرطة ونجم عن قنبلة يدوية ألقاها شخص مجهول، مضيفًا أن من بين المصابين خمسة نساء وطفلين ورجال من المارة، ونُقلوا إلى المستشفى القريب، وأن بعض الإصابات في حالة حرجة.

وأشار إلى أن قوات الأمن طوقت موقع الانفجار لجمع الأدلة، ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.