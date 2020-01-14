اخبار العالم

إصابة 10 في انفجار ببيشاور الباكستانية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 10 في انفجار ببيشاور الباكستانية والان نبدء بالتفاصيل

أصيب عشرة أشخاص على الأقل إثر انفجار في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غربي باكستان.

وأوضح رئيس قسم العمليات في شرطة بيشاور ظهور بابر أن الانفجار وقع اليوم بالقرب من نقطة تفتيش للشرطة ونجم عن قنبلة يدوية ألقاها شخص مجهول، مضيفًا أن من بين المصابين خمسة نساء وطفلين ورجال من المارة، ونُقلوا إلى المستشفى القريب، وأن بعض الإصابات في حالة حرجة.

وأشار إلى أن قوات الأمن طوقت موقع الانفجار لجمع الأدلة، ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 10 في انفجار ببيشاور الباكستانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا