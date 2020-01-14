وزير خارجية فرنسا: الاتفاق بين حكومة السراج وتركيا سيزيد الوضع تأزمًا 

أكّد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الخميس، أن الاتفاق بين حكومة الوفاق الوطني في ليبيا وتركيا سيزيد الوضع في ليبيا تأزما.

وقال لودريان في مؤتمر صحافي عقب لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد إنّ «استقرار ليبيا على أساس احترام القانون الدولي تمثل أولوية نتشاركها مع تونس».

وأضاف: «في الاجتماعات مع زملائي من الاتحاد الأوروبي أو في مصر نؤكد على خطر استمرار الأزمة في ليبيا التي تهدد كامل المنطقة من المغرب العربي الى الساحل».

وأكّد أن الاتفاق بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا وتركيا مخالف للقانون الدولي وسيؤدي إلى تفاقم الوضع، لذك فإن الخروج من الأزمة يستدعي حوارا ليبيًا - ليبيًا وتوجها سياسيًا يدعمه بشكل خاص اللاعبون الإقليميون في المنطقة وجيران ليبيا، دائمًا بحسب لودريان.

يذكر أنّ ليبيا منقسمة منذ 2014 بين فصائل عسكرية وسياسية متنافسة في العاصمة طرابلس والشرق. وتدعم تركيا حكومة السراج في طرابلس وقد تمّ توقيع اتفاق بين الطرفين، بينما تتلقى قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر دعما من الإمارات ومصر.

