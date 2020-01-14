واشنطن تعلن ترحيل 21 متدربا عسكريا سعوديا

واشنطن ـ د ب أ: قال وزير العدل الأميركي وليام بار إن السلطات الأميركية رحلت أمس الاول 21 متدربا عسكريا سعوديا بعد التحقيق في هجوم إطلاق نار نفذه متدرب سعودي بقاعدة تابعة للبحرية في ولاية فلوريدا الشهر الماضي. وأضاف بار في مؤتمر صحفي بأن التحقيق توصل إلى أن الطيار السعودي محمد الشمراني كانت لديه دوافع “أيديولوجية إرهابية” حينما فتح النار على قاعدة بينساكولا الجوية في شمال غرب ولاية فلوريدا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين. بينما قتل الشمراني في تبادل لإطلاق النيران. وأوضح وزير العدل الأميركي قائلا:”إنه عمل إرهابي”. وعلى الرغم من أن السلطات لم تعثر على أدلة “للمساعدة أو المعرفة المسبقة” من قبل زميل الشمراني الذي يتدرب في القاعدة ، فإنها اكتشفت أن 17 متدربا لديهم “حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على بعض المحتويات الإرهابية أو ما وصفها بـ”المعادية لأميركا”. وتابع بار قائلا:” لم يكن هناك دليل على أي انتماء أو تورط في أي نشاط أو مجموعة إرهابية”. واستبعد بار تقارير سابقة تشير إلى أن بعض من زملاء الشمراني كانوا يصورون الهجوم وقت وقوعه.

وقد أثار الهجوم الذي وقع في أوائل ديسمبر الماضي مخاوف بشأن برنامج تدريب الجيش الأميركي للجيوش الحليفة. ومضى بار قائلا إن الشمراني قد نشر “رسائل معادية لأميركا ورسائل إرهابية ” على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي على ما يبدو أنها لم ترها السلطات الأميركية.

وفي 11 سبتمبر من العام الماضي ، أعلن الشمراني أن “العد التنازلي قد بدأ”. وفي نوفمبر العام الماضي، زار الشمراني النصب التذكاري لهجمات 11 سبتمبر 2001. وأوضح بار إن الشمراني نشر آراء متطرفة مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعتين من الهجوم. وقال بار: “إن القوات الجوية الملكية السعودية ، التي تستخدم طائرات أميركية الصنع ، تعد شريكا عسكريا مهما، ولديها منذ فترة طويلة علاقة تدريب معنا” ، مشيداً بالمساعدة “الحاسمة” المقدمة من الرياض إلى محققي مكتب التحقيقات الاتحادي. وذكر وزير العدل الأميركي أن الشمراني سعى أيضا على ما يبدو لتدمير هاتفه المحمول عن طريق إطلاق رصاصة عليه خلال الهجوم.

وأضاف بار أن المختبر الجنائي التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي الاتحادي كان قادرا على تشغيل هاتف الشمراني الآيفون بتوصيله بهاتف آيفون آخر، ومع ذلك ، لم يتمكن من فتح الجهاز المحمي بكلمة مرور، على الرغم من أمر المحكمة. واختتم بار حديثه قائلا: “إننا ندعو شركة آبل وشركات التكنولوجيا الأخرى لمساعدتنا في إيجاد حل حتى نتمكن من حماية أرواح الأميركيين بشكل أفضل ومنع وقوع هجمات في المستقبل”.