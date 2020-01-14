مصر: تنفيذ عدد من المهام القتالية في إطار “قادر 2020″

القاهرة ـ د ب ا: أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية عن تنفيذ القوات الجوية المصريةعدد من المهام القتالية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في إطار المناورة “قادر 2020″. وقال المتحدث عقيد أركان حرب تامر الرفاعي في صفحته على فيسبوك “فى إطار تنفيذ مهامها بتوفير الحماية الجوية للقوات والأهداف الحيوية ومعاونة أعمال قتال الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وتنفيذ مهام المراقبة الجوية للحدود، قامت القوات الجوية بإعادة تمركز لطائراتها من مختلف الطرازات ومن مختلف القواعد العسكرية لتقديم الحماية الجوية لكافة العناصر المشاركة فى المناورة (قادر 2020 ) على مختلف الاتجاهات، وتنفيذ عدد من طلعات الإستطلاع وتقديم المعاونة النيرانية للعناصر المشاركة فى تنسيق تام مع قوات الدفاع الجوى وكذا معاونة القوات البحرية أثناء تنفيذ مهامها لتأمين المصالح الاقتصادية فى مسرحى عمليات البحرين الأحمر والمتوسط وتنفيذ أعمال النقل الإستراتيجى لقوات الصاعقة فى إتجاهات عملها والقيام بتنفيذ عمليات الإبرار والإسقاط لقوات المظلات مع تقديم المعاونة الجوية بإستهداف البؤر الإرهابية على كافة الإتجاهات بالتعاون مع التشكيلات التعبوية مع الاستعداد لتنفيذ مهام الإخلاء الطبى والبحث والإنقاذ”. وأضاف “كما قامت المنطقة الغربية العسكرية بتنفيذ عدد من الأنشطة على إمتداد الحدود البرية والساحلية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقوات حرس الحدود حيث تم رفع درجات الإستعداد القتالى للتشكيلات والقواعد العسكرية مع تنفيذ خطة الفتح الاستراتيجى لعناصر المنطقة الغربية على كافة المحاور والإتجاهات وتنفيذ العديد من المشروعات التكتيكية بجنود بالذخيرة الحية بإشتراك عناصر القوات الجوية والدفاع الجوى وكذا تأمين السواحل البحرية والبرية بالتعاون مع القوات البحرية وقوات حرس الحدود”. وتابع “كما قامت قوات حرس حدود بالتعاون مع القوات الجوية فى تأمين الحدود والسواحل المصرية ، كذلك تنفيذ عدد من الأنشطة تضمنت إحباط محاولة هجرة غير شرعية عبر ساحل البحر المتوسط وكذلك إحباط محاولات التسلل والتهريب عبر خط الحدود البرية الغربية وتشديد إجراءت التأمين على كافة الحدود البرية والساحلية”. يشار إلى أن المناورة قادر 2020″هى المناورة الثانية التي يقوم بها الجيش المصري منذ بداية الشهر الجاري في البحر المتوسط وشمال مصر.

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