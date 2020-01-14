تمرد السودان ومرتزقة أردوغان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء 14 يناير/كانون الثاني، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسة تقرأون: حميدتي يتهم "قوش" بالوقوف وراء أحداث الخرطوم، ودبلوماسي أمريكي سابق: إيران تنشر الفوضى وتهدد التجارة، و الكباشي لـ"العين الإخبارية": سنواجه التمرد بكل حسم، وبعثات أوروبية تتفقد جرائم الاحتلال ضد بلدة فلسطينية، وجونسون يرفض إجراء استفتاء جديد على استقلال اسكتلندا، وميركل تعلن استضافة برلين مؤتمر ليبيا 19 يناير.

كما تطالعون أيضا: إيران تعتقل مصور إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ، ونتنياهو: لن نسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية، و15 عاما على اتفاق سلام جنوب السودان.. دولة تنازعها الفرقاء، وسيناتور أمريكي يدعو لوحدة الصف ضد إيران والإرهاب، و"داعش" يتبنى استهداف معسكر للجيش بالنيجر، و"النواب" الأمريكي يصوت الأربعاء على إحالة عزل ترامب لـ"الشيوخ"، والمرصد السوري: ألف مرتزق موالٍ لتركيا وصلوا إلى ليبيا.

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وعلى الصعيد الاقتصادي: الصين تسجل صادرات "قوية" تفوق التوقعات في ديسمبر، وتراجع كبير بصادرات وواردات إيران لأسواق آسيوية في 2019، وواردات الصين من النفط في 2019 "قياسية".. والسعودية أكبر مورد لبكين، وكوريا الجنوبية توقف استيراد النفط الإيراني.

وفي الرياضة تجدون: ميسي يوجه رسالة مؤثرة لفالفيردي بعد إقالته من تدريب برشلونة، أما في التكنولوجيا: وداعا لـ"اللابتوب".. جهاز ألعاب محمول من ديل.

وفنيا: الأوسكار تنصف "الجوكر" بـ11 ترشيحا، بينما في المنوعات: 21 عاما على متن الحافلات.. قصة لاجئ نيجيري في لندن.

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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