المقاومة الإيرانية ترحب بتفعيل آلية فض النزاع النووي مع النظام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب محمد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الثلاثاء، بضرورة إعادة تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي لمنع النظام الإيراني من الحصول على القنبلة النووية.



وأوضح محدثين، أن قرار 3 دول أوروبية (بريطانيا/فرنسا/ألمانيا) تفعيل آلية فض النزاع النووي مع النظام الإيراني، هو الخطوة الأولى على الطريق الصحيح، حيث يجب أن تكتمل مع الخطوات التالية.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن إعادة تفعيل القرارات الستة لمجلس الأمن الدولي خطوة ضرورية لمنع الفاشية الدينية من امتلاك أسلحة نووية وتنفيذ عدوانها الإقليمي.

وقال محدثين، إن مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية قد حذرت مرارا وتكرارا، عقب توقيع الاتفاق النووي، وإن تجاوز قرارات مجلس الأمن الدولي الستة من شأنه أن يفتح الطريق أمام النظام المخادع للحصول على القنبلة النووية.

والسبت الماضي، دعا الإيرانيون المقيمون في كاليفورنيا، خلال مؤتمر حاشد في لوس أنجلوس، لدعم انتفاضة الشعب الإيراني والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مطالبين بإعمال سياسة حازمة ضد نظام الملالي، وطالبوا بمحاسبة المتورطين بقتل الشعب الإيراني.