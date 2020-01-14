"الشيوخ" يرجح بدء إجراءات عزل ترامب الثلاثاء المقبل

قال ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ، الثلاثاء، إنه من المرجح أن تبدأ محاكمة الرئيس دونالد ترامب بهدف عزله في 21 يناير/كانون الثاني 2020.



وقال السيناتور الجمهوري، للصحفيين، إن "المراحل الأولية" ومن بينها تأدية أعضاء المجلس اليمين أمام رئيس المحكمة العليا المكلف بالإشراف على المناقشات، يمكن أن تتم نهاية هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، على إرسال بنود عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، ما قد يمهد الطريق لمحاكمته بتهم استغلال السلطة، بحسب ما أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

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وقالت بيلوسي، في بيان، إن "الشعب الأمريكي يستحق الحقيقة، والدستور يوجب إجراء محاكمة.. سيمضي مجلس النواب الآن في التصويت على تحويل مواد العزل وتسمية مدراء العزل يوم الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني".

وفتح التحقيق بحق ترامب على خلفية طلبه من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال محادثة هاتفية، فتح تحقيق بحق جو بايدن، المرشح الديمقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقرر العام المقبل.

وهاجم ترامب خصومه الديمقراطيين ووصف التحقيق بأنه "مهزلة"، مضيفا: "ما يفعلونه لبلادنا مخزٍ تماما".

ويؤكد ترامب أنه لم يرتكب أي مخالفة، ومن حقه الإشارة إلى قضية "فساد" محتمل، وأنه لم يمارس أي ضغوط على كييف.