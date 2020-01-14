الاحتلال يفرج عن 3 مراكب صيد فلسطينية بعد احتجازها عامين

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، عن 3 مراكب صيد فلسطينية بعد أن احتجزتهم لمدة عامين.

وقال نزار عياش، نقيب الصيادين في قطاع غزة لـ"العين الإخبارية": "إن قوات الاحتلال أفرجت عن قاربي صيد كبيرين عبر البحر"، وإن مركبا صغيرا تم تسليمه عبر معبر كرم أبوسالم.

وأشار إلى أن "القوارب المفرج عنها ملك الصيادين: عادل مقداد وهيثم بكر ومحمد سعيد أبوريالة".

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وأكد عياش أن "سلطات الاحتلال أوصلت المراكب إلى غزة دون محركاتها ومعدات الصيد الخاصة بها".

والعام الماضي، أعادت قوات الاحتلال عدة قوارب صيد فلسطينية كانت احتجزتها سابقا، بعد جهود قانونية لمؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

وكشف تقرير حديث لمركز الميزان لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقترفت 351 انتهاكا بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة خلال العام الماضي.

وقال المركز، في تقرير له بعنوان "بحر غزة.. خطر الاقتراب"، يرصد أبرز أنماط الانتهاكات الإسرائيلية خلال عام 2019، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن "قطاع الصيد تعرض إلى عملية تدمير منظمة، من خلال انتهاكات قوات الاحتلال المستمرة".

وبحسب التقرير، فإن قوات الاحتلال أطلقت النار 347 مرة تجاه قوارب الصيادين، واعتقلت 35 منهم وجرحت 16 وصادرت 15 مركبا وخربت 11 مرة أدوات للصيادين.