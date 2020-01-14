- 1/2
- 2/2
إيمان أحمد - غزةالأربعاء 2020/1/15 12:15 ص بتوقيت أبوظبي
زورق للبحرية الإسرائيلية يمر بجوار قارب صيد في بحر غزة
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، عن 3 مراكب صيد فلسطينية بعد أن احتجزتهم لمدة عامين.
وقال نزار عياش، نقيب الصيادين في قطاع غزة لـ"العين الإخبارية": "إن قوات الاحتلال أفرجت عن قاربي صيد كبيرين عبر البحر"، وإن مركبا صغيرا تم تسليمه عبر معبر كرم أبوسالم.
وأشار إلى أن "القوارب المفرج عنها ملك الصيادين: عادل مقداد وهيثم بكر ومحمد سعيد أبوريالة".
وأكد عياش أن "سلطات الاحتلال أوصلت المراكب إلى غزة دون محركاتها ومعدات الصيد الخاصة بها".
والعام الماضي، أعادت قوات الاحتلال عدة قوارب صيد فلسطينية كانت احتجزتها سابقا، بعد جهود قانونية لمؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
وكشف تقرير حديث لمركز الميزان لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقترفت 351 انتهاكا بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة خلال العام الماضي.
وقال المركز، في تقرير له بعنوان "بحر غزة.. خطر الاقتراب"، يرصد أبرز أنماط الانتهاكات الإسرائيلية خلال عام 2019، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن "قطاع الصيد تعرض إلى عملية تدمير منظمة، من خلال انتهاكات قوات الاحتلال المستمرة".
وبحسب التقرير، فإن قوات الاحتلال أطلقت النار 347 مرة تجاه قوارب الصيادين، واعتقلت 35 منهم وجرحت 16 وصادرت 15 مركبا وخربت 11 مرة أدوات للصيادين.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال يفرج عن 3 مراكب صيد فلسطينية بعد احتجازها عامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.