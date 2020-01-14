شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس النواب الليبي يشتكي بعثة الأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب اليببي " عبدالله بليحق"، بأن مجلس النواب ناقش، اليوم الثلاثاء، التجاوزات التي ترتكبها بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا.



وأضاف "بليحق" خلال الجلسة التي عقدت بمدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور "أحميد حومه"، أنه تم الإتفاق على توجيه خطاب رسمي للأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي لدى ليبيا بأن أي تواصل لا يكون بشكل فردي وإنما من خلال رئاسة مجلس النواب الليبي بصفته الجسم الشرعي المنتخب من الشعب الليبي والممثل لإرادة الليبيين.

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