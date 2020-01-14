شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاستهداف مطار التيفور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بتصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان يستهدف مطار التيفور العسكري بريف حمص الشرقي.



وأكد مصدر أمني رفيع لـ سبوتنيك أن وحدات الدفاع الجوي المسؤولة عن حماية قاعدة (T4) الجوية بريف حمص الشرقي تصدت لعدد من الصواريخ المعادية التي حاولت استهداف المطار.

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