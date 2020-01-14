- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد القوات الجوية بالحرس الثوري: إسقاط الطائرة الأوكرانية "خطأ" فرضته علينا واشنطن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020
الخليج 365
قال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني "علي حاجي زادة"، اليوم الثلاثاء، إن إسقاط الطائرة الأوكرانية "خطأ فرضته علينا الولايات المتحدة".
وأضاف علي حاجي زادة أنه وبعد القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد، كانت طهران تتوقع ردا أمريكيا، لكن "اتضح أن العدو أجوف من الداخل".
وصرح قائد القوات الجوية بأن الولايات المتحدة تلقت صفعة قوية ولم تتمكن من الرد، مشيرا إلى أن إيران تحولت إلى قوة عظمى.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد القوات الجوية بالحرس الثوري: إسقاط الطائرة الأوكرانية "خطأ" فرضته علينا واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.