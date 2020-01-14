شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد القوات الجوية بالحرس الثوري: إسقاط الطائرة الأوكرانية "خطأ" فرضته علينا واشنطن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

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قال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني "علي حاجي زادة"، اليوم الثلاثاء، إن إسقاط الطائرة الأوكرانية "خطأ فرضته علينا الولايات المتحدة".



وأضاف علي حاجي زادة أنه وبعد القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد، كانت طهران تتوقع ردا أمريكيا، لكن "اتضح أن العدو أجوف من الداخل".

وصرح قائد القوات الجوية بأن الولايات المتحدة تلقت صفعة قوية ولم تتمكن من الرد، مشيرا إلى أن إيران تحولت إلى قوة عظمى.