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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس المخابرات السعودية الأسبق: الرد الإيراني على مقتل سليماني ”مسرحية“ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020
الخليج 365
وصف رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير “تركي الفيصل”، الرد الإيراني على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، بأنه ”مسرحية“ ادعوا فيها أنهم ردوا الرد المناسب على الولايات المتحدة.
وذكر الأمير السعودي في مقابلة مع صحيفة القبس الكويتية اليوم الثلاثاء، أن كل ما شاهده العالم من صور وصواريخ؛ بعضها سقط داخل إيران، وبعضها في صحراء داخل العراق، ووصل البعض الآخر إلى المعسكر الذي توجد فيه القوات الأمريكية.
ورأى الفيصل أن إخبار الإيرانيين المسبق للحكومة العراقية بهذا القصف، كان بقصد أن يبلغوا الطرف الأمريكي، وهذا ما حصل بالفعل؛ بحيث لم تقع أي إصابات أمريكية.
وأشار إلى أنه رغم ”الطنطنة“ الإيرانية، والحديث عن مقتل 80 أمريكيا وتدمير منشآت، عادوا هم واعترفوا بأن هذا لم يحدث، ”هي مسرحية دون شك“.
ولم يستبعد الفيصل انتهاء الأزمة بين واشنطن وطهران، معتبرا أنه لا يمكن التكهن بما يبيته النظام الإيراني، داعيا من يتحدث عن انتهاء حرب الوكالة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى الانتظار حتى معرفة كيف سيتصرف الإيرانيون، ”فهم يبيتون ما لا يعلنون، وممكن أن تكون هناك تبعات لما حصل، وقد شاهدنا قبل يومين قصفا عشوائيا على مقر أمريكي في العراق، من خلف هذا القصف؟ الله أعلم.. ربما ستكون هناك حوادث أخرى يمكن أن تحصل في أماكن أخرى“.
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