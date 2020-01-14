صالح يبحث في القاهرة جهود تسوية الأزمة الليبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

وصل إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قادماً بطائرة خاصة من روسيا بصحبة وفد يضم 10 أفراد بعد زيارة استغرقت عدة أيام شارك خلالها في بعض جهود التوقيع على اتفاق بين الأطراف الليبية.



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من المقرر أن يشارك صالح خلال زيارته لمصر في فعاليات البرلمان العربي غداً الأربعاء، وإلقاء كلمة يعرض خلالها آخر التطورات على الساحة الليبية وجهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية على ضوء الجهود الدولية حول هذا الشأن.

كانت روسيا أعلنت أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، وقع وثيقة تحدد شروط الهدنة في ليبيا، بينما طلب قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، وقتاً إضافياً لدراستها.

وتشهد ليبيا منذ أبريل (نيسان) العام الماضي قتالاً بين قوات حكومة الوفاق وميليشياتها والجيش الوطني الليبي الذي يسعى لتحرير طرابلس من الإرهابيين.