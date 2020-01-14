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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرهان يقدر المستوى المتطور للعلاقات السودانية - الإماراتية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
عبر رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، عن تقديره للعلاقات المتطورة بين بلاده ودولة الإمارات.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن البرهان أعرب، خلال لقائه الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، عن "تقديره للمستوى المتطور الذي تشهده العلاقات مع دولة الإمارات العربية".
وأكد حرص السودان على ترقية التعاون المشترك بين البلدين بما يخدم مصالح شعبيهما الشقيقين.
من جانبه، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية حرص بلاده على توثيق علاقاتها مع السودان وتطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية.
وأشار قرقاش إلى أن زيارته للخرطوم ولقاءاته بالمسؤولين تأتي في إطار متابعة التطورات ودعم بلاده للسودان خلال المرحلة الجارية.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زار الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، وعبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، الإمارات، في زيارة استغرقت حينها يومين.
وكان قرقاش قد أكد، خلال زيارة البرهان وحمدوك للإمارات، العلاقات التاريخية مع السودان التي تشهد صفحة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي، وثمّن تقدير الإخوة في الخرطوم لدور الإمارات وتجربتها.
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