شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. استهداف قاعدة أمريكية في العراق بصواريخ كاتيوشا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020 أفادت أنباء واردة من العراق، بسقوط صاروخين على قاعدة تستضيف أمريكيين شمال العاصمة العراقية بغداد، وأكدت وكالة أنباء سبوتنيك، في نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلاً عن مصدر أمني، إعلانه سقوط خمسة صواريخ كاتيوشا بالقرب من قاعدة التاجي



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