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انفجار مصنع للبتروكيماويات بمقاطعة كتالونيا 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

انفجار مصنع للبتروكيماويات بمقاطعة كتالونيا 

الخليج 365

وقع انفجار قوي في مصنع للبتروكيماويات في مقاطعة تاراغونا (التابعة للحكم الذاتي في كاتالونيا) في إسبانيا، وذلك بحسب بيان لهيئة الحماية المدنية التابعة للعموميات.

وجاء في بيان للهيئة "ليس معروفا حاليا ما إذا كان هناك جرحى"، وأوصت الهيئة بأن يبقي السكان المحليون في منازلهم وأن يغلقوا النوافذ والأبواب.

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