شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صندوق البحرين السيادي يجمع 500 مليون دولار من بيع سندات إسلامية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 جمع صندوق الثروة السيادي البحريني ممتلكات 500 مليون دولار من بيع صكوك، اليوم الثلاثاء، وفقًا لوثيقة من أحد البنوك التي رتبت العملية.

وبحسب الوثيقة، تتيح السندات الإسلامية الصادرة لأجل 7 سنوات معدل ربح يبلغ 4.25 %. وتولى ترتيب الصفقة: سيتي، وبنك الخليج الدولي، وإتش.إس.بي.سي، وبيتك كابيتال للاستثمار، وبنك البحرين الوطني، وستاندرد تشارترد.

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