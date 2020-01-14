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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكم بسجن مغرد كويتي 7 أعوام بتهمة الإساءة للأمير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020
الخليج 365
قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، بسجن مغرد كويتي سبعة أعوام مع الشغل والنفاذ، بتهمة الإساءة إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وبحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية، وجهت المحكمة إلى المتهم في القضية تهمة الإساءة إلى الأمير، فضلًا عن نشر أخبار كاذبة دون ذكر تفاصيل عن اسم المغرد أو تاريخ الإساءة.
ويقبع عدد من الكويتيين والوافدين في السجن لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقهم؛ بسبب تهم تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والإساءة إلى أمير البلاد أو القضاء أو أحد المذاهب الدينية والدول الأخرى.
ويجرم القانون الكويتي كل من يتعرض لأمير البلاد بالإساءة، حيث ينص الدستور على أن ”الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس“.
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