شكرا لقرائتكم النائب العام السوداني: يجب محاكمة مرتكبي التمرد عاجلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف النائب العام السوداني أن ما حدث من منسوبي هيئة العمليات هي جريمة تمرد بكامل أركانها، قائلا : "يجب تقديم مرتكبي الجريمة إلى محاكمات عاجلة". وأوضح ان "الأمن وسيادة القانون هما الأساس للاستقرار".

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