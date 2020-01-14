شكرا لقرائتكم السودان.. تمرد مسلح بمقر استخباراتي وإغلاق المجال الجوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أغلقت السلطات السودانية، الثلاثاء، المجال الجوي للبلاد كإجراء احترازي بعد وقوع إطلاق نار في أحد مقار جهاز المخابرات، وتم القبض على مجموعة من الجنود المتمردين من هيئة العمليات التابعة للاستخبارات.

وأشارت المعلومات إلى أنها حالة احتجاج من قبل بعض منسوبي هيئة العمليات التابعة للجهاز، بسبب عدم رضاهم عن المستحقات التي صرفت لهم، بعد قرار إحالتهم للتقاعد ضمن إطار إعادة هيكلة جهاز المخابرات.

مفاوضات مع المجموعة المتمردة

وفي تطور، أكد مصدر أمني لـ "العربية" أن وفد جهاز المخابرات السوداني بدأ مفاوضات مع "المجموعة المتمردة".

وقال المصدر أمني إن "حلولاً حاسمة ستطرح في المفاوضات"، مبدياً تفاؤله "بحل سريع".

وإلى ذلك، نشب اشتباك بين القوات المسلحة السودانية وقوات هيئة العمليات في منطقة كافوري، شرق الخرطوم.

وأكدت تقارير مواصلة المتمردين من منسوبي هيئة العمليات إطلاق النار على القوات التي تتصدى لهم.

وزير الإعلام السوداني: احتجاج محدود

وأكد وزير الإعلام السوداني، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، أن ما حدث "حركة احتجاج محدودة"، مشيراً إلى أن "القوات المسلحة والقوات النظامية تتعامل مع الموقف وتعمل على تأمين الشوارع".

وأوضح أنه "لم تحدث أي إصابات بين المواطنين أو القوات النظامية من جراء الاحتجاج"، مضيفاً أن "الجهات المسؤولة تواصل مساعيها لإقناع الوحدات "المتمردة" بتسليم أنفسهم وسلاحهم للقوات النظامية".

وأضاف أن "القوات المسلحة والقوات النظامية تطمئن الشعب أنها قادرة على حسم "التمرد" وتأمين المواطنين والمنشآت".

وناشد وزير الإعلام المواطنين "بالابتعاد عن المواقع وترك الأمر للقوات النظامية لتأمين الموقف".

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إغلاق مطار الخرطوم

هذا وصرح المتحدث الرسمي لسلطة الطيران المدني بإغلاق الملاحة الجوية بمطار الخرطوم لمدة 5 ساعات اعتبارا من الثالثة بعد ظهر الثلاثاء، بتوقيت السودان، على أن ينتهي الإغلاق الثامنة مساء. ويشمل الإغلاق هبوط وإقلاع الطائرات، بحسب وكالة الأنباء السودانية على "تويتر".

وكشف المتحدث أن قرار الإغلاق جاء بعد التنسيق بين هيئة الطيران المدني والشركة القابضة لمطارات السودان ومطار الخرطوم، مشيرا إلى إخطار هيئات الطيران الدولية لضمان سلامة الملاحة الجوية.

لجنة أطباء السودان: إصابة مدني بالرصاص

هذا وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية على "تويتر" إصابة مدني برصاص قوات "هيئة عمليات جهاز الأمن المحلولة".

وقالت اللجنة إن "الأزمات التي تعرقل مسيرة الانتقال تتطلب أن نتيقظ جيدا من أجل قطع الطريق أمام أي محاولة لعودة الحكم العسكري".

وطالبت اللجنة "بضرورة تفكيك مؤسسة جهاز الأمن وتحويلها لجهاز لجمع المعلومات وتحليلها فقط، وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية".

هيكلة في الاستخبارات

هذا وأفاد بيان عن المخابرات السودانية أنه في إطار هيكلة الجهاز وما نتج عنها من دمج وتسريح، حسب الخيارات التي طرحت على منسوبي هيئة العمليات، اعترضت مجموعة منهم على قيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة.

انتشار أمني في شوارع الخرطوم قرب مقر التمرد

وقال البيان إنه سيعمل على تقييم ومعالجة الأحداث وفقاً لمتطلبات الأمن القومي للبلاد، وجاء هذا البيان لينفي ما تم تداوله من أنباء عن وجود حالة تمرد في صفوف القوات التابعة لهيئة العمليات في الاستخبارات في العاصمة السودانية الخرطوم.

تجمع المهنيين يرفض الفوضى

وحث تجمع المهنيين السودانيين، وهو المظلة الرئيسية التي تقف وراء حركة الاحتجاج التي أطاحت بالرئيس المخلوع عمر البشير، الناس على البقاء في منازلهم حتى تتم تسوية الاضطرابات.

وقال إنه يرفض "أي محاولة لإثارة الفوضى وترويع المواطنين ونشر الأسلحة"، وطالب الدولة بالتدخل الفوري.



كما أفاد التجمع بوجود تعتيم مفاجئ في وسائل الإعلام الحكومية.

ودعا جميع السودانيين والأجانب إلى الابتعاد عن جميع المناطق العسكرية "تحسباً لوقوع اشتباكات مسلحة قد تحدث بسبب التوترات الشديدة".