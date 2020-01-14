مدير كلية الاعلام الفرع الثاني يعلن تعليق الدروس غدا

أعلن مدير ​كلية الاعلام​ الفرع الثاني ​هاني صافي​ انه "نظراً الى حال الطرقات المقطوعة في اكثر من نقطة، لا سيما في ​الذوق​ و​جل الديب​، واستحالة الوصول الى كلية الاعلام لغالبية ​الاساتذة​ و​الطلاب​، تُعلّق الدروس يوم غد الاربعاء 15 كانون الثاني 2020 في كلية الاعلام - الفرع الثاني. على ان تُستأنف الدروس يوم الخميس في حال فُتحت الطرقات".

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