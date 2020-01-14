الفرزلي: لن استقيل ولن اترك مهامي الا اذا طلب اهل منطقتي هذا الامر

اشار نائب رئيس ​​مجلس النواب​​ ​ايلي الفرزلي​، في حديث تلفزيوني، الى ان "موضوع اجراء انتخابات نيابية مبكرة الان، غير وارد وغير مقبول نهائياً، فعلى سبيل المثال لو اتت كل الدنيا وقالت لي استقيل، فلن استقيل، ولن اترك مهامي الا اذا طلب مني اهل منطقتي ومن انتخبني، وقالوا لي جميعاً لا نريدك"، متسائلاً "هل يجب ان نتبع بعض الاشخاص الذين سقطوا في ​الانتخابات​ الماضية"؟.

وطلب الفرزلي من الحراك "ضرورة المطالبة بتفعيل ​الدستور​ وبتفعيل دور الرقابة على بعض الاعمال والمطالبة ب​مكافحة الفساد​ واقرار مشاريع تساعد للنهوض بالبلد، وتحسين اقتصاده، ويجب تأليف حكومة باسرع وقت ممكن لأن الوضع لم يعد يحتمل ويجب ان يذهب رئيس الحكومة الملكلف ​حسان دياب​ الى التشكيل بشكل سريع، وان يتخلى البعض عن العناد الذي لا قيمة له"، مشيراً الى ان "الانقلاب على نتائج ​الانتخابات النيابية​ ممنوعة بتاتاً، ولا يمكن بتاتاً القول للقوى السياسية اللبنانية التي تتمثل بمجلس النواب اذهبوا فانتم لا تمثلون أحد"، لافتاً الى "ضرورة الاكمال بالحراك النظيف والجدير بالاحترام، والتعامل معه بالحوار لإصلاح البلد، وإما عن طريق الفوضى وايصال البلد الى الخراب، ويجب عدم المساهمة في تدمير البلد"، مشدداً على "ضرورة تشكيل حكومة لتحقيق مطالب المحتجين، ويوجد نظرية عند البعض ان هدم لبنان سيصيب ​حزب الله​، والحصار الاقتصادي والضغط على البنوك و​المصارف​ تساهم بحركة ضغط كبير على لبنان".