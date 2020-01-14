أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​ادي معلوف​ أنه "أوضح رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ موقفه عندما سأل عن الحصص والاسماء التي طرحت، هل يمكن لاحد ان يقول من هم ومدى قربهم منا؟ ام ان الحملة مستمرة على التيار؟".

وفي حديث تلفزيوني له،أوضح معلوف أن "خطاب ​رئيس الجمهورية​ في 14- 5- 2019 كان خطابا تحذيريا دعا فيه الى الانتباه لأننا ذاهبون الى الانهيار"، مشيراً الى أن "ادارة ​مجلس الوزراء​ و​مصرف لبنان​ والمنظومة الفاسدة كانت مخطئة في طريقة عملها"، مشدداً على ان "لبنان بلد لديه قدرات".

وأشار الى أنه "لدينا اشارات ايجابية بالملف الحكومي وتترجم الى ايجالبية حقيقية"، لافتاً الى أنه "اذا اخذت ​الحكومة​ الامور بسرعة وذهبت الى خطة اقتصادية جدية الناس ستقف معها وبكل جدية"، مؤكداً أن "الناس تريد التوجه نحو المشكلة الاقتصادية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معلوف: اذا اتخذت الحكومة المقبلة اجراءات اقتصادية جدية الناس سيقفون معها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.