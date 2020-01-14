النشرة: اعتصام لحراك صيدا امام فرع مصرف لبنان بالمدينة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان ​المحتجين​ من حراك صيدا نظموا اعتصاما امام فرع ​مصرف لبنان​ في صيدا بعدما انطلقوا في مسيرة من ساحة الثورة عند تقاطع ايليا وذلك تضامنا مع المعتصمين امام مصرف لبنان ​الحمرا​ حيث هتفوا "يا ​بيروت​ صيدا معك للموت " .

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