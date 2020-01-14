أكد مستشار ​التيار الوطني الحر​ للشؤون الاقتصادية شربل قداحي ان "كلام رئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​ محق وهو عارف بالامور"، مشيراً الى أن "تعبيره كان سليما بخصوص الافلاس".

وفي حديث تلفزيوني له، أشار قرداحي الى أن "لحظة الحقيقة لا يمكن الهروب منها، ويجب اعادة النظر للتحدث مع الدائنين لخفض جزء من الدين الأساسي"، لافتاً الى أنه "لا يمكن ان يكون خدمة الدين اكثر من نصف بالمئة من الناتج المحلي".

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كانت هذه تفاصيل خبر قرداحي: يجب التواصل مع الدائنين لخفض جزء من الدين الأساسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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