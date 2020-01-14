القوى الأمنية تطلق النار بالهواء لتفريق مثيري الشغب في منطقة الحمرا

عملت ​القوى الأمنية​ على اطلاق النار بالهواء والقنابل المسيلة للدموع لتفريق مثيري الشغب في منطقة الحمرا، الذين ردوا برمي الحجارة عليهم وذلك بعد ان كانوا يحاولون اقتلاع أحد الأبواب الحديدية لأحد المصارف بالمنطقة.

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