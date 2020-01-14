أمل: لا علاقة لشباب الحركة بأحداث مصرف لبنان في الحمرا

أكدت حركة "أمل" في بيان ان "شباب الحركة وعملاً بالقرارات التنظيمية المتتالية لا يشاركون بما يحصل من تحركات وأعمال شغب في شوارع العاصمة".
وشددت على ان "ما يحصل في شارع الحمرا الرئيسي لا علاقة لشباب الحركة فيه لا من قريب ولا بعيد، ونحن بدورنا ندين ونستنكر التعرّض أو الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة كما نستنكر التعرض للجسم الإعلامي من أطقم مراسلين وتقنيين على حد سواء إيماناً منا برسالة الإعلام الهادف والواعي لنشر الحقائق وتوخي الوقوع في شرك الشائعات المغرضة".
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