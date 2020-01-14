لا تزال المواجهات مستمرة بين القوى الأمنية ومثيري أعمال الشغب في منطقة الحمرا، حيث تعمل القوى الأمنية على اطلاق القنابل المسيلة للدموع لابعاد مثيري الشغب من محيط مصرف لبنان.
هذا وعمل مثيرو الشغب على تكسير واجهات المصارف الزجاجية ومحال الصيرفة، وقد تم نقل عدد من المصابين من الجهتين إلى المستشفى لتقلي العلاج اللازم.
يذكر أيضا أن أعمال الشغب مستمرة ، كما ان العمل على تكسير واجهات المصارف مستمرة أيضا.
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