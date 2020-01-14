لا تزال المواجهات مستمرة بين ​القوى الأمنية​ ومثيري أعمال الشغب في منطقة الحمرا، حيث تعمل القوى الأمنية على اطلاق القنابل المسيلة للدموع لابعاد مثيري الشغب من محيط ​مصرف لبنان​.

هذا وعمل مثيرو الشغب على تكسير واجهات ​المصارف​ الزجاجية ومحال الصيرفة، وقد تم نقل عدد من المصابين من الجهتين إلى المستشفى لتقلي العلاج اللازم.

يذكر أيضا أن أعمال الشغب مستمرة ، كما ان العمل على تكسير واجهات المصارف مستمرة أيضا.