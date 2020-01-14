كررت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ الطلب من ​المتظاهرين​ السلميين المغادرة فورا من المكان الذي تحدث فيه أعمال الشغب في ​شارع الحمرا​ ومتفرعاته وإلا سيعتبرون من المشاغبين وسيتم ملاحقتهم. إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن تكرر ندائها للمتظاهرين السلميين بالحمرا بضرورة المغادرة فورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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